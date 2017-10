Kamiony se vyhýbají mýtnému a obce šílí

Rokycany – Omezení přepravy zboží po železnici převedlo podstatnou část přepravy na silnice. Jenže – vyhýbání se dálničním branám a placení mýtného nasměrovalo kamiony na bývalé okresní silnice a transit obcemi a městy je už skoro neúnosný.

Jednání stíhala jednání, ale protesty pomohlo řešit až uzákonění zákazových značek průjezdu. Jakmile našla záležitost pod-poru v zákoně, i pro náš region ve spolupráci se středočeským byly vyvolaná jednání. Projekt už je hotový, a tak se k němu v první říjnové dekádě uskutečnilo rokování. Konalo se v rokycanském pracovišti SÚS. Plzeňský kraj totiž SÚS PK, coby svoji organizaci, pověřil realizací,“ sdělil první místostarosta MěÚ Rokycany Tomáš Rada. Jakožto zástupce obce s rozšířenou působností trojkového typu zastupoval i své kolegy z dalších míst při dálničních sjezdech.

Jelikož k návrhu projektu podle Rady se strany Západočechů ani Středočechů připomínky nebyly, teď se schvalováním už zabývají orgány státní správy, konkrétně policie a odbory dopravy MěÚ Rokycany a MěÚ Hořovice. Na trase se objeví návěští, aby řidiči věděli, že na další křižovatce už v transitu nebudou moci pokračovat, že narazí na zákazovou značku. Vždy ale bude umístěná tak, aby se i při přehlédnutí upozornění měli kde obrátit.

„Návěští bude vždy mezi dvěma sjezdy, u nás tedy na trase Rokycany až Mýto a pak Mýto – Kařez, de facto Cerhovice, protože je už na území Středočeského kraje. Informace bude dále i před sjezdy Žebrák a Beroun. Naše Ejpovice z tohoto projektu vypadly, protože ohledně nich se hledalo řešení už dříve a v tomto směru běží samostatné jednání,“ objasňoval Rada. Ze zákona je přesně dané, kdo do oblasti vymezené zmíněnými zákazovými značkami může vjíždět. Podle toho, co zaznělo na rokycanském jednání, se dodržování bude důsledně kontrolovat. „Všichni si od toho slibujeme, že se sníží transitní přeprava po silnici druhé třídy č. 605, vedoucí souběžně s dálnicí, a centrům obcí a měst se uleví. Předpokladem je, že do konce prvního čtvrtletí by mohl být projekt zrealizovaný.