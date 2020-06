Podzimní volby do krajských zastupitelstev se blíží a většina stran má již jasno, kteří lídři jejich kandidátky v Plzeňském kraji povedou. Největší hádankou bylo, zda bude znovu kandidovat dnes již bývalý hejtman Josef Bernard. Ten v úterý oznámil, že se jako nestraník postaví do čela politického uskupení Josef Bernard a Starostové (STAN) s podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů.

Ve volbách, které se konají 2. až 3. října, se s ostatními subjekty utká již zmíněná koalice stran v čele s Bernardem, jako dvojka na kandidátce nastoupí současný krajský náměstek pro dopravu Pavel Čížek. „Priorit máme mnoho, chceme zásadně podpořit veřejnou dopravu, udržet investice do silnic, podpořit drobné zemědělce nebo například opravovat budovy středních škol,“ popsal Čížek.

Další koalici, která bude v říjnu bojovat o přízeň voličů, utvořily strany ODS a TOP 09 a povede ji poslankyně a bývalá rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová (ODS).

Sociální demokraté nasadí do boje o křeslo hejtmana nynějšího krajského náměstka pro regionální rozvoj Iva Grünera.

V čele ANO stane současný náměstek primátora Roman Zarzycký. Členové ANO o tom rozhodli na konci letošního února. „Na lídrovi se stoprocentně shodlo krajské předsednictvo i všichni delegáti z celého regionu,“ uvedl už dříve krajský manažer ANO Michal Marek.

Jako jednička za komunisty nastoupí poslanec Jiří Valenta.

Lídrem koaliční kandidátky Koalice pro Plzeňský kraj bude současná náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

Tváří Pirátů se už v prosinci loňského roku stal domažlický zastupitel Rudolf Špoták. „Rozhodla o tom členská základna, která ho zvolila v přímých primárních volbách. Rudolf Špoták získal 55 procent hlasů ve druhém kole hlasování,“ sdělil v minulosti tajemník Pirátů Miroslav Mašek.

Bernard: Na vstup do STAN je brzy

To, o čem se dlouho spekulovalo, je potvrzené. Bývalý hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard kandiduje do podzimních krajských voleb jako nestraník za stranu Josef Bernard a Starostové (STAN). Včera na tiskové konferenci v Plzni pohovořil o tom, proč se rozhodl se STAN kandidovat a na co by se rád po případném zvolení zaměřil.

Kdy jste se pro spolupráci se STAN rozhodl?

První nabídku jsem dostal zhruba před rokem, kdy sociální demokracie začala prohlašovat, že už mě nechce jak na kandidátce, tak ani ve straně. Tehdy jsem byl oslovený několika subjekty.O spolupráci se STAN jsem vážně uvažoval, protože jsme na krajském úřadě s Pavlem Čížkem velmi intenzivně spolupracovali a vzájemně se podporovali. Pak přišel koronavirus a veškeré politické debaty rázem ustaly. Když se situace kolem viru zklidnila a počet nakažených klesl na zhruba padesát, definitivně jsme si řekli ano. Trvalo nám to déle, protože jsme se dávali dohromady s dalšími subjekty a nechtěli jsme s tou informací vyjít dříve, než se domluvíme.

Kandidujete jako nestraník za STAN. Neuvažujete o vstupu do strany?

Myslím si, že na to je ještě brzy. Ve STAN mají systém takzvaného příznivce STAN, jenž je určen pro lidi, kteří nechtějí vyloženě být členem strany, a toho já využiji.

Jaké jsou vaše priority? Na co se konkrétně chcete v rámci Plzeňského kraje zaměřit?

V našem volebním bloku máme rozmanité subjekty a všichni jsme se shodli na tom, že na prvním místě bude životní prostředí, tedy projekty, jako je udržení vody v krajině, propojování vodárenských soustav nebo vstřícné zemědělství ke krajině. Domnívám se, že tohle je největší problém, který nejen Plzeňský kraj, ale také celá republika a Evropa budou v budoucnosti mít.

Kolik peněz vložíte do kampaně?

Máme prvotní rozpočty, kampaň by měla vyjít na jed-notky milionů korun. Přesné kalkulace zatím nejsou.