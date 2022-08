KAŘEZ - Vesnicí roku 2022 v Plzeňském kraji se stává Kařez! K oficiálnímu vyhlášení dojde dnes odpoledne v sokolovně a budou u toho politici, úředníci, ale především patrioti obce, kteří se na triumfu podíleli. Na ´konec´ okresu se chystají i vyslanci dalších našich pěti vesnic a městeček, které se do soutěže přihlásily: Břasy, Němčovice, Újezd u Svatého Kříže, Kornatice a Raková. Zda je pro ně připravena některá z dalších stuh (plus zajímavá odměna), to zjistí na místě.