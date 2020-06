Někteří vrstevníci pokračovali v distanční výuce. Ovšem i ti už hodnocení své činnosti obdrželi.

Předčasný závěr školního roku souvisí s mohutnou rekonstrukcí objektu. „Papírově začala v pondělí 15. června. Nejprve spoléhám na naše hasiče a členy tělocvičné jednoty, kteří brigádnicky pomohou se stěhováním,“ říká starosta Václav Krofta. Počítá s tím, že řemeslníci vybrané plzeňské firmy se pustí do práce začátkem července. Nástavba budovy umožní vznik nových tříd.

Trošku odlišný režim má osazenstvo mateřinky. Předškolní zařízení se operativně přesunulo do sídla úřadu a bude tam do poloviny července. Pak se ti nejmenší přemístí se staršími dětmi do sokolovny.

Investice za 26 milionů korun (bez daně) ovlivní výuku od září. Pro první stupeň ZŠ i pedagogický sbor jsou připraveny učebny v opraveném stánku TJ Sokol. Je tam zajištěno i stravování žáků během příštího školního roku.