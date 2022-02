Více štěstí měli Kařezští při nakouknutí do trenažérů A320 family a B737 (ten je mimochodem nejstarším přístrojem službách ČSA od roku 1997). Palubní průvodčí si nejen procvičují servis pro cestující, ale hlavně pravidla bezpečného létání, postupy pro nouzové situace i aplikaci první pomoci. Nouzovými situacemi může být požár na palubě letadla, nouzové přistání, dekomprese, kdy v kabině poklesne kyslík do té míry, že vypadnou kyslíkové masky.

Na obou trenažérech probíhá též nácvik nouzové evakuace letadla, která u všech typů letadel na světě musí proběhnout do devadesáti vteřin od vyhlášení. „Také naši žáci mohli završit návštěvu výcvikového střediska na nafukovacím skluzu. Bylo to fajn a věřím, že to není poslední výlet, který nás v letošním roce čeká,“ dodala Hybnerová.

Rokycanští hokejisté válčí na dvou frontách