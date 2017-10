Karolína Kapounová půjde poprvé k volební urně

Příkosice – V červnu bylo Karolíně Kapounové z Příkosic osmnáct let. Letos poprvé půjde k volbám. Osud republiky jí není lhostejný.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Ohledně voleb mám svůj názor, ale jdu volit z důvodu, že každý hlas se počítá. Jakmile vyhraje někdo, kdo naší zemi spíše ničí, než jí pomáhá nahoru, tak bych si to pak strašně vyčítala,“ svěřila se. „Abych se nějak rozhodla, pročetla jsem si programy různých politických stran a zkoušela jsem i volební kalkulačku. Zaměřila jsem se i na to, jak se strany prezentují, které mezi sebou bojují a kdo koho pomlouvá a ničí. Tím jsem došla k závěru a mám jasno. Na své první volby se těším. Beru to samozřejmě jako povinnost. Lidé hodně nadávají, jak jsou nespokojení, ale když mají možnost to změnit, tak nejdou k urnám. To asi nikdy nepochopím,“ uzavřela.