/ANKETA/ Rok se s rokem sešel a Deník po roce zjišťuje ceny poledního menu v gastronomických podnicích na Rokycansku.

Smažený sýr, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Minulý rok jsme se zaměřili na cenu klasického smaženého řízku v trojobalu s přílohou. Letos budeme srovnávat cenu smaženého sýru s přílohou. Chceme se vypravit do podniku na Rokycansku, kde Vám tato pochoutka chutná nejvíce. Poradíte nám v anketě, kde na Rokycansku mají ten nejlepší smažák?

Řízky v mnoha podobách miluje i Rokycansko. Strávníci zaplatí kolem 150 korun



Nahrává se anketa ...

Odevzdat hlas v anketě můžete opakovaně a to každých 5 minut. Hlasovat můžete do neděle 24. dubna do 23.59 hodin.

Zapomněli jsme na nějaký podnik? Napište nám a do ankety jej přidáme.