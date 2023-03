Komplikace přinese řidičům, kteří svá vozidla stavěli na vyhrazená místa v rokycanské Jiráskově ulici nebo na plochy před nádražím, třináctý březnový den roku 2023. Od pondělního rána, kdy začne na frekventované komunikaci v centru města velká rekonstrukce, totiž budou muset hledat nová útočiště.

Rekonstrukce Jiráskovy ulice v Rokycanech začne v pondělí 13. března a řidičům způsobí množství komplikací. | Foto: Deník/Václav Havránek

Deník zjišťoval, zda vůči motoristům nedojde přece jen k určitým úpravám plánovaných omezení. „Nepočítáme s citelnými úlevami. Každý motorista musí zvážit, kde vůz odstaví. Neplacené to bude u zimního stadionu, u Kauflandu, Billy nebo sokolovny. Ale ani dvacet korun za celodenní pobyt za Žďárem snad nikoho nezruinuje. Parkoviště v Komenského a Havlíčkově ulici bude zpoplatněno až od osmé hodiny ranní,“ říká místostarosta Jiří Sýkora.

Kvůli dlouho plánované opravě bude uzavřena místní komunikace v Komenského ulici poblíž devítiletky TGM, a to od křižovatky s ulicí Smetanovou k Třebízského ulici. Zároveň budou v Třebízského ulici (blíže ke křižovatce U Saské brány) vyblokována parkovací místa kvůli užšímu průjezdu.

Ze Soukenické ulice (ve směru z centra) pak nepůjde od pondělí odbočit doleva do Dvořákovy ulice a řidiči budou muset až na objezd u Železné. Pokud jde o směr opačný: „Od nemocnice do centra bude v Dvořákově ulici přikázaný směr odbočení doprava,“ připomíná Sýkora. Objízdná trasa pro osobní vozy je od ulice Mládežníků kolem gymnázia. Z Dvořákovy do Soukenické ulice nebude možné odbočení doleva. Motoristé se musí otočit na křižovatce u Železné. Od nemocnice do centra v Dvořákově ulici bude přikázaný směr odbočení doprava.

Pokud jde o cestování ve směru Holoubkov, Strašice či Radnice, bude zatím pro řidiče v úseku Jiráskovy ulice od kruhového objezdu u Střelnice k sokolovně možná jednosměrný provoz, ale maximálně třicítkou. V opačném směru povede objížďka Soukenickou ulicí. Zároveň bude uzavřeno vždy jedno rameno náměstí 5. května (u nádraží). Se zachováním vjezdu dopravní obsluze a s komplikacemi v sousedních lokalitách - ulice Josefa Knihy, Svazu bojovníků za svobodu.