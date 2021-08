Srážka rychlíků v Horažďovicích

2015 - Dva rychlíky, ve kterých cestovalo na dvě stě lidí, se 4. 8. srazily v železniční stanici Horažďovice – předměstí. Zdravotníci na místě ošetřili zhruba pět desítek zraněných, patnáct z nich bylo převezeno do nemocnice. V železniční stanici Horažďovice předměstí, která byla v té době rekonstruována, se v osudný den porouchalo staniční zabezpečovací zařízení. Byl proto stanoven postup, jak zabezpečit bezpečný průjezd vlaků. Jenže se stala chyba. Když odjížděl ze zastávky rychlík Rožmberk z Brna do Plzně, přehodil podle drážní inspekce signalista výhybku příliš brzy. Lokomotiva, přední tři vozy a přední podvozek čtvrtého vagonu tak jely správně na druhou kolej, ale zadní podvozek čtvrtého vozu a poslední pátý vagon jely přes výhybku na první kolej, kde v té době stál rychlík Vajgar z Plzně do Brna.

Srážka dvou vlaků u Horažďovic.Zdroj: DENÍK/Milan Kilián