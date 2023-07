Trávit horké letní dny u vody je asi nejobvyklejší prázdninovou činností většiny Čechů. Každý má však o způsobu osvěžení jiné představy. Někdo preferuje oficiální koupaliště s čistou vodou, jiní dávají přednost koupání uprostřed přírody. Zvláštní kategorií jsou pak naturisté, kteří mající v oblibě koupání a pobyt u vody bez plavek.

Vstup na nudistickou pláž na Velkém boleveckém rybníku | Foto: Deník/Pavel Bouda

„V České republice je v současné době kolem 10 000 registrovaných naturistů. Jde o jednotlivce i o celé rodiny. Ve skutečnosti je jich samozřejmě více, ale ne všichni však mají odvahu se k tomuto stylu života hlásit,“ říká předseda Českomoravské federace naturistů Jiří Böhm. Kdo této se této zálibě věnuje na Plzeňsku, možnosti ve svém okolí určitě zná. Pro ty ostatní se Deník pokusil taková místa zmapovat.

Asi nejznámějším místem je malá písečná pláž Boleveckého rybníka, schovaná mezi stromy hned vpravo za vstupem na Ostende. Pláž je poměrně oblíbená i rodinami s dětmi a několik jejích dlouholetých návštěvníků už tam tvoří vlastní komunitu, která o místo částečně i pečuje. Vznikly tam například proutěné zástěny, bránící nechtěným pohledům pěších i cyklistů z cesty směrem k velké pláži. Malou nevýhodou je mělký břeh, kdy za hlubší vodou musíte ujít několik i desítek metrů. Odměnou však je poměrně čistá voda. Podle měření Krajské hygienické stanice v Plzni je tu voda kvalitní i nyní.

Nudistická pláž u Boleváku nabídne více soukromí, přibyly u ní zábrany

Druhým místem v Plzni, které mají v oblibě příznivci naturizmu, je Borská přehrada. Tamní nudistická pláž fungovala mnoho let včetně kempu. Před časem se oficiálně uzavřela z důvodu chystaných stavebních úprav, ale lidé si tam nacházeli cestičky i nadále. Nyní je už velká travnatá plocha sousedící se Škodalandem zase přístupná. „Nudistická pláž sice není oficiální, ale díky vstřícnosti městského obvodu Plzeň 3 na ni mají návštěvníci přístup přímo z areálu Škodalandu,“ říká Václava Sporková, starající se o provoz sportovního areálu. Došlo také k dohodě s rybáři, kterým je nyní vyhrazena zadní část plochy s úzkým břehem. Do vody se vstupuje mezi rákosím a dno je zpočátku kamínkové, později bahnité. Koupání je tu ale na vlastní nebezpečí z důvodu špatné kvality vody. „Na Borské přehradě je voda nevhodná ke koupání trvale,“ potvrzuje ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš.

Příjemné koupání a diskrétní místa nabízí nudistům třetí lokalita, kterou je Ejpovická nádrž. Severní skalnatý břeh naproti oficiálnímu kempu skýtá několik malých plácků, ke kterým je různě obtížný sestup z pěšiny, vedoucí nad nimi. I samotná cesta do těchto míst znamená přejít pěšky lávku přes říčku Klabavu, která do zatopených ejpovických lomů přitéká a pokračovat podél břehu asi ještě deset minut. Druhou variantou je dorazit po žluté turistické značce z obce Klabava. Voda zde bývá lepší na začátku léta, později se její kvalita zhoršuje. Přístup do vody je převážně kamenitý a příkře klesá do větší hloubky. „Voda je zde kolísavé kvality, záleží na období, znečištění ale bývá spíše vizuálního charakteru,“ doplňuje Michal Bartoš.

Do bazénu nahoře bez v Plzeňském kraji raději ne

„Naturizmus v dnešní době zrovna nemá na růžích ustláno, a nejen v České republice. Potvrzují to i data Mezinárodní naturistické federace INF-FNI. I naše nejznámější nudistická lokalita, jezero Lhota ve Středních Čechách, se v poslední době zmenšila a přišla o část své pláže,“ uzavírá Jiří Böhm.