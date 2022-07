ZBIROH - Každá prázdninová středa (až do 31. srpna) je ve zbirožském zámku vyhrazena nočním prohlídkám. Začínají 6. července od 20 hodin, kdy na návštěvníky čeká speciální okruh Karla IV. Přenesou se do doby, kdy na hradě vládla dynastie Lucemburků a seznámí se s okolnostmi vazby jejích členů – Karla IV., Jana Lucemburského a Zikmunda Lucemburského na zbirožský hrad. Během prohlídky si účastníci prohlédnou původní gotické části hradu a nahlédnou do královských komnat středověkého paláce. Spatří nejeden vzácný exponát z doby Lucemburků a celý okruh bude korunovat návštěva kaple, kterou využíval Karel IV. se svou manželkou Blankou z Valois k soukromým modlitbám. Z ochozu hlásné věže se na závěr naskytne překrásný výhled na krajinu někdejších královských hradů kolem Karlovy císařské cesty Via Carolina. Dodejme, že rezervace je nutná na emailu: pokladna@zbiroh.com.

ROKYCANY - Rokycanské kulturní léto pokračuje v pondělí od 17 hodin v centru města. Přesněji na prostranství Spilky, kde zazpívá Eliška Lüftnerová. Říká se jí česká Edith Piaf, ale kromě písní šansonového charakteru ovládá skvěle i hudbu swingovou, jazzovou, klasickou americkou country, či současnou tvorbu ať už světových písničkářů, či české texty jejího bratra Petra Lüftnera a dalších.

TOČNÍK - Rytířské slavnosti krále Václava IV. se uskuteční v úterý i ve středu (vždy od 10 do 18 hodin) na hradě Točník. Pestrý pořad obsahuje vystoupení rytířů, zbrojnošů, žoldnéřů, husitů a jejich šermířská klání. Návštěvníky ovšem pobaví i kati, herci, kejklíři, hudebníci nebo tanečnice. Vyzkoušet si lze rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku a kuše či souboje s dřevci. Na tržišti v předhradí nebudou chybět řemeslné výrobky ani dobové lahůdky.

MNÍŠEK POD BRDY - Fotograf Martin Spal zahájil včera odpoledne v Mníšku pod Brady svoji expozici Brdskou krajinou. V barokním areálu Skalka – Klášter je výstava zpřístupněna do 3. srpna a nádherné snímky stojí za zhlédnutí!

HRÁDEK - Po country festivalu Muzika patří amfiteátr na okraji Hrádku filmové nabídce.

Ve středu večer půjde o akční francouzskou komedii Super Blb, parodující fenomén komiksových snímků a jejich hrdinů.