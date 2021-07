Přívalový déšť rozvodnil od čtvrtečního večera některé okresní toky. Nejdramatičtější byla situace v Nové Huti, kde Klabava překročila I. stupeň povodňové aktivity a dostala se do fáze pohotovosti. Hladina dál stoupala a do stavu ohrožení jí dopoledne zbývalo pouhých patnáct centimetrů. V Rokycanech se s rozedněním zklidnil Holoubkovský potok a rovněž Klabava tu ztrácela sílu.

Klabava. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Václav Havránek

Čtvrteční večer byl hektický. Na vlastní kůži to poznali v Kařezu, Radnicích a neprůjezdný byl v jednu chvíli Dobřív. „Průtah obcí je zcela pod vodou,“ potvrdil starosta Jiří Ondřejíček. Jednoduché to neměli ani motoristé v okresním městě. Po Šťáhlavské se valil mohutný proud a obdobně to vypadalo na Tymákovské, kolem Žďárské cesty nebo v Soukenické ulici. Neplánovanou brigádu absolvovali basketbalisté SKB. „Máme novou střešní krytinu, přesto se na palubovce haly objevily minimálně tři centimetry vody,“ hlásil jeden z dobrovolníků Jiří Sýkora.