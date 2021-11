Nyní se stal terčem kritiky skupinky potenciálních zákaznic. „Obec se rozrůstá, ale tahle služba za tím pokulhává. Chybí tam základní věci. Uzeniny, mléčné výrobky, ovoce nebo zelenina. A rohlíky či chleba jsou pouze na objednání,“ vyjádřila se Zdeňka Kokošková. S Miladou Riedlbauchovou a Ivou Goubejovou sepsaly petici, s níž obcházejí spoluobčany. „Vždyť jednou všichni zestárnou a nebudou si moci dovolit jet do šest kilometrů vzdálených Rokycan,“ dodala Riedlbauchová.

Včera dopoledne opouštěl prodejnu vousatý senior. „Já jsem spokojený. Základní potraviny tady dostanu a paní za pultem se snaží.“ Hana Vokurková tu podle svých slov funguje už třináct let a jde prý z její strany spíše o poslání: „Spotřebnímu družstvu Jednota hradím nájem a platím poplatky za energie. To, že sem dorazí za ty dvě hodiny deset nakupujících a nechají tu dohromady sedm set korun, fakt neovlivním.“ Sortiment byl přitom ve středu slušný. Lokální lahůdky od uzenářů z Mirošova a Terešova, produkty z mléka od Madety, cibule, mrkev a v regálech dostatečné množství trvanlivého zboží (mouky, těstoviny, sladkosti) včetně limonád, piva či dalších alkoholických nápojů. „Něco sem dovážejí partneři a pro zbytek si dojedu. Pokud jde o pečivo, zvolila jsem variantu předchozích objednávek. A stejně si nosím chleba i housky domů, protože si někdo nepřijde“ konstatovala Vokurková. Kauza ji viditelně mrzí. Včetně obviňování, že v chodbě provozovny udělá občas zákazníkům kávu či pivo.

Starosta obce Pavel Kočárek si uvědomuje, že obchod není ideálně situovaný: „Pokud ho kritici srovnávají se sousedy z Litohlav nebo Ejpovic, musí si uvědomit, že tam si ho vietnamská komunita pronajala u frekventovaných cest. Osobně jsem ale rád, že se ho někdo ujal, přestože pro minimum spoluobčanů.“

Objekt byl postaven před lety v rámci Akce Z. Dnes využívají trakt i dva podnikatelské subjekty. Patří nadále Jednotě Rokycany, jejíž předseda Vladimír Šmolík zná problematiku Klabavy dokonale: „Byl a je to začarovaný kruh už řadu let. Lidé si tu něco objednali a pak na to zapomněli, takže prodavačce to zbylo. Zkoušeli jsme před lety Jednotu z Tachova, ovšem zabalila to po dvou měsících. Takže jsme rádi za nynější řešení a tuzemskou obsluhu. Aby se všude prosazovala jen vietnamská komunita, to nepovažuji za ideální stav.“