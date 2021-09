„Připravili jsme sedm disciplín. Od skoku do dálky z místa přes hod na koš, překážkový běh a další,“ sdělila za organizátory náčelnice DTJ Hana Kalčíková. Bezmála padesát kluků i děvčat od předškoláků až po ty dospívající se rvalo o každou vteřinu nebo centimetry. V programu ovšem nechyběla ani prezentace čtyř záchranářů pod křídly oblastního spolku Českého Červeného kříže z Plzně. Zapojili malé účastníky do ukázek oživování nebo poskytování první pomoci. Čekání na výsledky zpestřil v podvečer neplánovaný taneček. „Na svědomí ho asi měla Markétka Hájková, když přiměla k pohybu všechny kamarády,“ dodala Kalčíková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.