/DÍL 1./ V novém podcastu Deníku Ze západu speciál vyprávěl nejen o řízení velké společnosti, ale také o vztazích mezi zaměstnanci a vedením firmy jednatel a ředitel českých výrobních závodů společnosti WITTE Automotive Michal Hornák.

Klika otevírá váš interiér do světa vozu, říká ředitel Michal Hornák | Video: Antonín Hříbal

Pane Hornáku, jak se daří vaší firmě?

Myslím, že vzhledem k situaci v automobilovém průmyslu se nám daří velmi dobře. Prožíváme období, které je na jednu stranu velmi radostné, protože se chystáme na rozšíření, ale na druhou stranu je to složité kvůli tlaku na náklady a výkon v automobilovém průmyslu, který je obrovský. S příchodem konkurence z Číny se tlak ještě zvýší. Proto se v rámci naší strategie a podnikání hodně zaměřujeme nejen na rozvoj, ale i na firemní kulturu a rozvoj vedoucích pracovníků, abychom vytvořili prostředí, které vás bude bavit více než jen výplata na konci měsíce.

V našem rozhovoru se budeme bavit i o firemní kultuře. Jak se vaše firma snaží integrovat hodnoty firemní kultury do každodenního pracovního prostředí?

Firemní kultura je o hodnotách, chování a interakcích mezi lidmi. Tyto hodnoty vnímáme jako kompas správného jednání. Na základě dohody mezi vedením, nejen top managementem, ale i středním managementem, který je ve firemní kultuře velmi důležitý, pracujeme na jejím rozvoji. Začínáme od vrcholu, ale práce s firemní kulturou je klíčová na straně leadershipu.

Další podcasty Deníku Ze západu najdte ZDE>>>

Klika otevírá váš interiér do světa vozu, říká ředitel Michal HornákZdroj: Deník/Antonín Hříbal

Jakou roli hraje komunikace mezi vedením společnosti a zaměstnanci?

Komunikace je klíčová ve všem. Je důležité nejen to, co lidé říkají, ale také co dělají a jakým způsobem přistupují k ostatním. Chování a přístup vedoucích pracovníků k zaměstnancům je velmi důležité.

Jaké jsou největší výzvy pro vás jako vedení firmy při tvorbě firemního prostředí a kultury?

Největší výzvou jsme my sami. Je to o vedoucích pracovnících, o nás a o středním managementu. Největší výzvou je, aby každý z nás poznal sám sebe, uměl se sebou pracovat a uvědomoval si svůj vliv na okolí.

Poslechněte si nebo podívejte se na celý podcast Deníku Za západu speciál, díl první.