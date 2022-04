ROKYCANY - Cestopisná beseda o Grónsku je přichystaná na dnešní odpoledne v sálku knihovny na Masarykově náměstí. Návštěvníci se s cestovatelem a překladatelem Zdeňkem Lyčkou přenesou do značně zaledněného ostrova…

HRÁDEK - Nadšenci z pionýrské skupiny Hrádek zvou ve spolupráci s představiteli města děti i další zájemce na velikonoční týden s králíkem Felixem. Uskuteční se v okolí Domu dětí a moštárny (Spojovací 120) ode dneška do pondělí 18.dubna.

Odměny si kluci a děvčata vyzvednou hned v úterý 19. dubna mezi 17. a 18. hodinou u Domu dětí po doložení alespoň tří fotografií o plnění úkolů. Další informace jsou zveřejněné na webových stránkách města pod spolkem Pionýr.

STRAŠICE - Muzeum Středních Brd nabízí od sobotního odpoledne další expozici. Nazvána je Oldřich Hamera – vzpomínka na originál a návštěvníci se seznámí s grafikami a přírodninami autora. Výstava potrvá do 31. května, s výjimkou pondělků denně od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin.

Kuželkáři SKK vrátili titul do Rokycan