Přibližně tříletý vlk se pohybuje v polesí Čilina na okraji Rokycan. Šelmu zachytila fotopast kolem třetí hodiny ranní.

„Jde o záležitost starou asi deset dní, ale drželi jsme ji pod pokličkou. Oslovili jsme nejprve odborníky z plzeňské zoologické zahrady. Potvrdili, že se skutečně jedná o vlka a pravděpodobně o samce. Možná má právě on na svědomí nedávné potrhání ovcí ve Vochově,“ uvedl šéf společnosti Lesy města Rokycan Stanislav Suda. Pro firmu, která kolem města funguje osmadvacet let, je to první taková událost. Každopádně to byl signál k posílení nenápadných fotografických přístrojů, které lesáci instalují kvůli ochraně majetku, pohybu aut nebo krádežím dřeva.

Suda, který je zároveň předsedou okresního mysliveckého spolku, se domnívá, že osamocené zvíře si tu mohlo hledat družku. Denní migrace s porcí desítek kilometrů není prý pro vlka nic mimořádného. „Jde o plachého a chytrého tvora, jehož se návštěvníci lesa určitě nemusí bát,“ ujišťuje Suda.

Další variantou může být příchod zvířete z oblasti Šumavy, hledajícího nová teritoria. Výjimkou nebývá na Rokycansku a jižním Plzeňsku ani výskyt rysů. Také tyto volně žijící vzácné kočkovité šelmy migrují ze Šumavy do vnitrozemí ve snaze najít si neprobádaná území. Jejich životy však velmi často končí na silnicích pod koly projíždějících automobilů.