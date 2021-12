Objemná publikace železničních spojů opět spatřila světlo světa díky pár nadšencům. Obsahuje linky státních dopravců i soupravy, provozované soukromníky. Včetně těch, jimž zvoní (nebo už zazvonila) hrana. Pro příklad stačí nahlédnout k sousedům do středních Čech. Nerentabilní úseky, třeba kolem Rožmitálu pod Třemšínem nebo Mochova končí. Cestujících bylo málo, takže v říši tržního hospodářství jde asi o krok pochopitelný. Nostalgicky s ním však odchází kus něčeho regionálního.

Staronová garnitura Plzeňského kraje zatím takové choutky nemá. Nedělejme si přitom iluze, že třeba příkosická či radnická lokálka je výdělečná. Jenže patří do okresu desítky a v našem případě i stovky let, takže redukce by ukrutně bolela nejen milovníky železnice.