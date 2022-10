A co vlastně patří nebo by mělo patřit mezi první počiny vítězné koalice? Určitě vás napadne perspektiva sokolovny. Dominanty v centru, která už hodně dlouho neslouží svému účelu a její mohutná rekonstrukce bude čím dál více ekonomicky náročnější. Achillovou patou je i doprava. Bobříka trpělivosti plní motoristé v ranní i odpolední špičce a navíc je tu rozpracovaná, leč nedokončená oprava Jiráskovy ulice. Významné tepny, jejíž uzavření či omezení by cestu městem obrovsky zkomplikovalo. Nedávné deště pak připomněly svízelnou situaci lidí v sousedství Holoubkovského potoka a Klabavy, kteří s obavami sledovali dramaticky se zvedající hladinu. Námětů se nabízí podstatně více, takže zastupitelé: Pusťte se do toho!