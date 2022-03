Komentář: Třicet bochníků chleba před dveřmi sokolovny

Rokycany konečně našly útočiště pro bezmála padesát běženců z Ukrajiny. Po krátkém intermezzu v hale devítiletky na Jižním předměstí byl vybraný malý sál sokolovny. Věřte, že to pro ubytované to žádná hitparáda není, leč provizorní řešení (věřme že na přechodnou dobu) to je.

Václav Havránek | Foto: Deník

Sokolové to pochopili, když už mohou cvičit venku. Hasiči se procvičili i v jiných situacích než jsou klasické zásahy a úředníci za pochodu pomohli s vybavením. Předstihli je však vnímaví jednotlivci, jimž patří obrovský dík. Během prvních dnů pomohli sehnat pračky, kuchyňské potřeby a vařiče. Podnikatelka z Rašínova domluvila přesun několika lidí do rodin a z této čtvrti je také osazenstvo minipivovaru U Stočesů. Když viděli, v jakých podmínkách utečenci žijí, zajistili jim s podporou sponzorů večeře až do konce tohoto týdne. Včera ráno tu nechal další český člověk s otevřeným srdcem třicet bochníků chleba. Vztah k hostům z Ukrajiny má tedy i silně individuální rozměr, jemuž musíme hlasitě zatleskat. Část ukrajinských žen si v Rokycanech vaří sama