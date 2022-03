PŘÍKOSICE - Představitelé obce na jihu Rokycanska se ujali organizace sobotního dětského maškarního bálu. V sále kulturního domu v Příkosicích začne ve čtrnáct hodin s tombolou a zábavnými soutěžemi. Kluci a děvčata (nejlépe v převlecích) vstupné neplatí, dospělí uhradí 50 korun.

LÍŠNÁ - Rekonstruovaný hostinec Na návsi v Líšné je v sobotu od dvaceti hodin dějištěm hasičské zábavy. K tanci i poslechu zde zahraje skupina Golden Wind a návštěvníci mohou počítat s oblíbenou kulturní vložkou. Přichystaná bude i bohatá tombola, a to vše za lidový vstup sto korun.

ROKYCANY - Už šestý ročník Rokycanského ostří vládne sobotnímu dění na rokycanském zimním stadionu. Teoreticky od 7 až do 20 hodin plochu obsadí účastníci několika věkových skupin: přípravka mini, střední, bez omezení věku, žačky nejmladší B a C, žačky mladší B a C, žačky B a

C, Juniorky B a Adult A. Organizátorky z klubu KK (ředitelkou je Denisa Hoblová, sekretářkou obří akce Lucie Kozáková, atd.) dolaďují scénář.