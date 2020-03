Důkladná prověrka všech příchozích (ať návštěvníků nebo zaměstnanců) v Rokycanské nemocnici a.s. začala v úterý dopoledne.

Prověrka teploty příchozích do nemocnice v Rokycanech | Foto: Deník / Redakce

S jediným cílem - prověřit, zda lidé nemají zvýšenou teplotu. Akce to byla vždy na pár vteřin a sestra pod dohledem lékaře za dopoledne nenarazila na nikoho, kdo by do zdravotnického zařízení dorazil s příznaky nemoci.