ZBIROH - Každý říjnový pátek od 18 hodin je v areálu zbirožského zámku vyhrazen večerním prohlídkám. Se zaměřením na templáře a návštěvníci zjistí, co vedlo mladé středověké šlechtice, aby se podřizovali přísným pravidlům řádu, kdo stál u zrodu evropských katedrál nebo jak vypadala platební karta středověku.

Gymnázium a ŠOŠ Rokycany obhájilo prvenství

Upozorňujeme, zájemce, že na akci je nutná rezervace (602 527 632 nebo e-mail info@zbiroh.com). Více lze zjistit na www.zbiroh.com.

MIROŠOV - Čtvrtý ročník memoriálu Petra Kuřila pořádají tuto neděli pro své členy i veřejnost střelci v Mirošově. Začínají v deset hodin, a to na různé distance od deseti do osmnácti metrů: pět ran na kuře, prase, krocana i berana. Dále na kovové siluety, to vše se vzduchovkou. Ceny a diplomy budou přichystané pro všechny aktéry. Startovné je 100 Kč a obsahuje čaj nebo kávu.