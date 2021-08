Směrem k Milínovu je oblíbená vyhlídka Marie Rút. Kdysi vznikla díky hraběti Valdštejnovi a po obnově si lze v dáli prohlédnout krajskou metropoli.

Kornatický rybník není sice v katastru obce, ale romantici ho pořád vyhledávají. Přestože prý po povodních 2002 s protrženou hrází ztratil část svého kouzla.

Na Lopatu a jeho tři tvrze po svých nebo na kole, to je další tip. Včetně občerstvení na Hádkách, kam vedou i cestičky z Rakové, Nevidu, Kakejcova, atd.

Historii kdysi chudého kraje umožňuje poznat nabízí naučná stezka F. X. France. Kromě ní prochází lesy i další modrá stezka ze Šťáhlavic do Mirošova, žlutá z Nezvěstic do Rakové a Rokycan. U Neslívského rybníka na ni navazuje zelená, vedoucí na zámek Kozel, červená ze Šťáhlav přes Kozel do Rokycan a další síť neznačených lesních cest pro pěší i cyklisty.

Přímo ve vesnici stojí za pozornost loni vysvěcená kaplička. Bezpochyby jde o nejstarší stavbu a je s pomníkem padlých obyvatel v I. světové válce i připomínkou demarkační čáry obklopena stoletými lipami.. (hav)