Kam za zábavou na Rokycansku před koncem roku 2023? Přijměte další tipy:

KORNATICE - Výšlap ve čtvrtek 28. prosince zavede turisty z Kornatic do Šťáhlavic. Sraz je ve 13 hodin před krámkem a v cíli bude zajištěné občerstvení. Zpět se účastníci vydají vlakem.

DOBŘÍV - Také ve čtvrtek 28. 12. je v dobřívské sokolovně připravena Vánoční diskotéka pro děti i dospělé za doprovodu DJ Veny. S atrakcí sumo ring a tanečníci od 12 do 17 let si přijdou na své mezi 17. a 21. hodinou. Následuje disko pro dospělé od 18 let výše.

Z Dobříva připojujeme také informaci o Novoročním pochodu na Žďár. Sraz je 1. ledna 2024 ve 13 hodin před školou.

VOLDUCHY - Česká mše vánoční skladatele Jakuba Jana Ryby zazní v pátek 29. 12. od 19 hodin v kostele sv. Bartoloměje ve Volduchách. Pod vedením Vladimíry Machoňové budou účinkovat Smíšený pěvecký sbor ze Spáleného Poříčí a studentský komorní orchestr organizovaný Lidovou muzikou z Chrástu.

Ochránci přírody z Rokycanska vyrazili na vycházku a ve finále obsadili Železnou

OSTROVEC-LHOTKA - Kaple sv. Vojtěcha v nádherném lesním zákoutí nedaleko Ostrovce bude v sobotu 30. prosince od 15 hodin dějištěm Vánočního koncertu. Zahrají a zazpívají Maryšky, folklórní soubor z Rakovnicka.

KLADRUBY - Členové sboru dobrovolných hasičů zvou v sbootu 30. prosince na předsilvestrovskou zábavu. V kulturním domě začne úderem 19. hodiny za doprovodu živé muziky. Občerstvení (večeři) si lze objednat předem v prodejně nebo na 731 583 228.