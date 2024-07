Přivstat si musí rybáři. Kornatický žralok je už 24. ročníkem soutěže elitních harpunářů na Veském rybníce. Účastníci se registrují od 6 do 6.45 hodin a a od sedmi do třinácti hodin políčí na šupináče. S vkladem 250 korun (do 15 let o sto korun méně) a jedním prutem i návazcem. O občerstvení je postaráno a lákají zajímavé ceny. Více informací zájemci zjistí na telefonu 608 741 979.

Procesí k uctění památky mistra Jana Husa vyrazí v 15 hodin od kapličky na návsi a cílem bude Ořechovna. Rokycanský kněz Marek Winiarski na vrcholku aleje slouží mši svatou a turisté mohou počítat s nabídkou nápojů i možností opéct si na ohni voňavou uzeninu.