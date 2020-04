Koronavirus ohrožuje i Davida na Maltě

Ostrovní stát přijal prakticky stejná opatření jako Česká republika. „Otevřené jsou pouze prodejny s potravinami a lékárny. Jinak, i když to není vládou přikázané, pracuje většina lidí z domu. Což je i můj případ,“ sděloval fotbalista, který kope okresní přebor za Březinu.

Na Maltě bylo v závěru března bezmála dvě stě nakažených obyvatel ostrova. Nyní došlo ke zpřísnění restrikcí. Lidé nad 65 let a nemocní nemohou opustit své domovy a na ulici se mohou pohybovat skupinky maximálně tří chodců. Vaščák sem přiletěl v lednu za prací, ale s návratem je to těžší. Letadla jsou vypravena jen do několika málo destinací a zpět mohou jen Malťané. Zaměstnavatel Davidovi zajistil obědy formou dovážkové služby: „Takže ven se podívám jen kvůli kondičním výběhům.“

Roušky v zemi přikázané nejsou. Na ulicích je však podstatně méně lidí a pominula počáteční panika, kdy všichni nakupovali víc než je zdrávo. V obchodech ovšem dbají na to, aby tu vždy byl určitý počet zákazníků.