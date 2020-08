Podle výsledku průzkumů Národního památkového ústavu (NPÚ) to bude světlá okrová až smetanová, která nahradí nynější žlutou a červenou z osmdesátých let minulého století.

Průzkum realizovali památkáři při opravách věže a průčelí kostela, protože byla fasáda z lešení lépe přístupná. „Pracovník památkového ústavu v Plzni zkoumal původní barevnost, která byla jiná, než ta současná. Jde o dva odstíny světle okrové až smetanové. Na základě tohoto zjištění jsme předali firmě vypracovaný návrh barevného řešení,“ uvedla Jana Cinkeová z odboru kultury a školství Městského úřadu v Rokycanech. Nyní se jedná o přesných odstínech, které budou použity nejen na nyní opravované části, ale později na celé budově.

V minulosti měl přitom radnický kostel různé barvy, a to od okrových až po zelené odstíny, které zdobily fasádu kostela v devatenáctém století. Návrat k původní barevnosti podpořila i římskokatolická církev, která kostel vlastní.

„Snahou je pochopitelně v co největší míře zachovat viditelné historické prvky budovy,“ řekl farář Dariusz Gebala z farnosti Zbiroh, pod níž Radnice spadají.

Kromě omítek, které byly značně poškozené, se na věži a průčelí kostela obnovují také štukové prvky, římsy a členění kolem oken a vstupu. Řadu těchto prvků dělníci při posledních opravách kostela v 80. letech minulého století zjednodušili nebo úplně zrušili. „Šlo tehdy o opravu nouzového charakteru, co se týče pojetí i schopností. Díky starým fotografiím však známe původní stav. Stejně tak stopy po římsách jsou dosud patrné s přesností na centimetry,“ vysvětlil památkář Tomáš Karel, který na stavbu za NPÚ dohlíží. Měnit se bude také výše soklu, který je výš než původně. Kdysi totiž došlo k úpravě terénu kolem kostela po zrušení přilehlého hřbitova.

Co se však rekonstrukce nedočká, jsou hodiny ve věži, ačkoli na nich památkáři provedli průzkum a zpracovali závazné stanovisko. „Radnice mají to specifikum, že se k vlastnictví hodin hlásí město, které je také provozuje. Město i přes probíhající opravy nepočítalo s tím, že by hodiny restaurovalo,“ objasnila situaci Cinkeová.

Opravy financuje římskokatolická farnost Zbiroh, zhruba 400 tisíc korun přispěl Plzeňský kraj z programu Zachování a obnovy kulturních památek, dalších 462 tisíc šlo od ministerstva kultury. Celková cena rekonstrukce činí necelé dva miliony korun. Cena však ještě není konečná, farnost řeší navýšení rozpočtu na základě víceprací kvůli většímu poškození omítek, než se původně předpokládalo. Hotovo by mělo být na podzim letošního roku.

Na letošní etapu oprav hodlá farnost příští rok navázat. „Dokončíme střechu, kde chybí asi dva až tři metry u nyní opravované omítky věže. Plánujeme také opravu fasády na jedné straně lodi, zatím však nevíme, zda na té jižní nebo severní. Soutěž na zhotovitele vyhlásíme počátkem roku 2021,“ uvedl Gebala. V minulých letech se kostel svatého Václava dočkal opravy střechy lodi a věže, na něž letošní práce navazují.