Martina Koudelková se stala novou ředitelkou ZŠ a MŠ Mlečice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Uspěla ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásily dvě uchazečky. Nová představitelka školy bude dojíždět ze Skryjí. Funkce se ujme 1. srpna, a to na dobu šesti let.