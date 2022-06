STRAŠICE - Koupák vítá léto 2022 je název obří hudební produkce, která se koná v sobotu 18. června od 13 hodin na okraji Strašic. Pořádající kapela Sex Deviants si připomene 26 let existence a pozvala například skupiny Bradavice, E!E, Apple Juice, Petra a Písně z Brd, Rambanbám, Drunken Rabbits atd. Vstupné je čtyři sta korun.

HŮRKY - Pozítří se mají na co těšit patrioti Hůrek. Už od 8 do 8.30 hodin se tu budou moci u rybníka za házenkářským hřištěm registrovat malí rybáři pro závod v chytání ryb (od 9 do 13 hodin). Příslušný lístek nepotřebují, ale musí ovládat rybolovnou techniku. Více na telefonním čísle 777 016 856.

Pozornost milovníků stříbrného plátna pak přitáhne Vyšehrad: Fylm. Snímek se promítá po 21.30 hodině na zahradě Krčmy u Fabiana a návštěvníci si přinesou židle i deky. Jejich občerstvení je zajištěné.

Radničtí představili knihu o dobývání uhlí

ROKYCANY - Přitažlivá expozice o vyučovacích metodách před sto lety je přichystána ve velké síni Muzea dr. Bohuslava Horáka za rokycanským kostelem. Začne zítra, potrvá přes čtyři měsíce a je spojena s programem pro nynější žáky devítiletek (především prvního stupně). Prožijí vzdělávací proces v autentické historické třídě. Opráší předměty obecné školy – psaní, čtení, počty a prvouku. Navíc si vyzkouší psaní křídou i perem.

ROKYCANY - Obří akademie k ukončení školního roku se uskuteční zítra odpoeldne v centru Rokycan. Odstartují ji ti nejmenší umělci z mateřinek U Saské brány a Školní ulice. Následují sbory ZŠ TGM a ulice Míru, Barvičky i DaCapo ze ZUŠ, Little Unique a Unique z gymnázia, Disco club team, Mozaika nebo Big band umělecké školy.

DOBŘÍV - Osazenstvo malotřídky v Dobřívě zve spoluobčany i přespolní na dnešní zahradní party. V areálu školy začne v sedmnáct hodin s hudebním doprovodem (Jarda Bergl, Pepíno Machatý a hosté) i s občerstvením podnikatele Lukáše Kolmačky.

HOLOUBKOV - Oslavy 50. výročí novodobé historie holoubkovského fotbalu se konají v sobotu 18. června od 17 hodin na fotbalovém hřišti TJ. Součástí akce bude předání pamětních listů a o občerstvení bývalých hráčů, příznivců a hostů je postaráno.