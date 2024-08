Celodenní vstupné na rokycanské koupaliště zůstalo stejné jako loni. Dospělí zaplatí 100 korun, rodina 280 korun a senioři od 65 let, děti od šesti do 15 let, studenti a zdravotně postižení 80 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma.

Vedoucí sportovních zařízení města Rokycany Jaroslav Moravec je s návštěvností spokojený: „Teď je nejsilnější období, například v pondělí 12. srpna sem zamířilo přes dva tisíce lidí. Letošní rekord ale padl 21. července, kdy přišlo přes čtyři tisíce návštěvníků. Věřím, že návštěvnost bude lepší než loni, kdy přišlo téměř 46 tisíc lidí.“ Teplota vody se v těchto dnech pohybuje kolem 27 stupňů. Lidé mohou sledovat jak teplotu vody a vzduchu, tak aktuální návštěvnost na webu www.sport.rokycany.cz.

Areál má otevřeno od devíti do 20 hodin. V tropických dnech se už dopoledne začínají tvořit fronty u pokladny. „Vznikají nárazově podle toho, kolik právě přijde lidí. Někdy je největší fronta v deset, jindy v jedenáct hodin. A samozřejmě fronty se tvoří když přichází čas levnějšího vstupného, což je v půl čtvrté odpoledne,“ dodává Jaroslav Moravec s tím, že vstupné je potom o 20 korun nižší.

Návštěvníci si mohou vybrat ze tří kiosků s občerstvením. Ceny se v jednotlivých provozovnách mírně liší. Například desítku Gambrinus lze pořídit od 40 korun za půl litru, půllitr točené Kofoly vyjde na 45 korun. Klobása na grilu je k mání za 99 korun, párek v rohlíku za 40 korun a smažený sýr s hranolkami stojí 145 korun.

Za parkování u koupaliště řidiči zaplatí do jedné hodiny 10 korun, do dvou hodin 20 korun, do tří hodin 30 korun a nad tři hodiny 40 korun. Najít volné parkovací místo je ale v tropických dnech hlavně v odpoledních hodinách hodně náročné. Kvůli hustému provozu a velkému pohybu chodců často vznikají nebezpečné situace. Město proto doporučuje řidičům, aby využili odstavné plochy u nedaleké nemocnice. „Prosíme, parkujte pouze na vyznačených místech, pokud to nemáte daleko a jste z Rokycan, nechte auta raději doma. A vždy myslete na to, ať necháte průjezd pro vozy integrovaného záchranného systému, nestojíte na chodnících, cyklostezkách či trávnících,“ připomíná mluvčí Rokycan Adriana Koláčková.