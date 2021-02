Mnozí rodiče teenagerů jsou zoufalí, je obtížné pro ně sehnat oblečení. Obchody s textilem nabízí jen dětské zboží, ale tyhle velikosti pro náctileté už nestačí. Navíc dle zkušeností maminek, se každý obchod zřejmě řídí jinými pravidly.

NEVRACÍ PENÍZE

Martina Holubová z Klatov sháněla pro svého patnáctiletého syna kalhoty, ale nečekala, že to bude takový problém a ještě se jí to výrazně prodraží. „Většinu věcí nyní řeším přes e-shopy, ale kalhoty takhle prostě nevybereme. Syn je vysoký, hubený, ne vše mu sedí, musí je vyzkoušet. A abych posílala sem tam kalhoty na shopy, to bych zaplatila víc za poštovné, než ve finále za kalhoty,“ uvedla Holubová a popsala, jak to chodilo při návštěvě obchodů: „Šli jsme do obchodu v Klatovech. Syn našel kalhoty, které by se mu líbily, chtěl si je zkusit, ale to nešlo, šatny byly zapáskované. Tak jsme je koupili s tím, že je případně vrátíme, když nebudou sedět. A taky to tak dopadlo, byly krátké. Tak jsem jela zpět, že je vrátím a další překvapení. Bylo mi oznámeno, že nevrací peníze, že mi vypíší poukázku. Takže jsem neměla ani kalhoty, a ještě jsem přišla v tu chvíli o šest stovek,“ posteskla si matka.

ZKOUŠELI BEZ PROBLÉMŮ

Pak pro ně ale bylo velkým překvapením, když jim známá doporučila Prahu, kde žádná podobná omezení neplatila. Kalhoty si vybrali, vyzkoušeli a vše bez problémů jako v Klatovech. „Bylo to pro mě příjemné překvapení, ale vůbec nechápu, proč to někde jde a někde ne. Je to hrozné. Takže když to spočítám s cestou a vším kolem, tak mi kalhoty pro syna vyšly na dva tisíce,“ řekla zklamaně Holubová.

Stejný obchod navštívil Deník i v Plzni a i tam si lidé bez problémů věci zkoušeli, dokonce se sem tam našly i větší velikosti, které by mohly být i pro dospělé. „Držíme se pravidel, které nám dá vedení, my osobně s tím nic nesvedeme. Ale vím, že jinde jsou přísnější. Celkově je ta doba na tohle hrozná. I dospělí si potřebují koupit věci,“ řekla Deníku prodavačka.

S potížemi se sháněním věcí má i Lenka Kolcunová z Klatov, která to řešila před Vánoci, kdy platily rovněž zákazy. Ta ale dopadla mnohem lépe. „Napadl první sníh a zjistili jsme, že je holce bunda malá a krátká. A co teď, krámy zavřený a po netu jí koupit nemůžu, protože to nerisknu. Aby toho nebylo málo, tak přišla dcera s tím, že jí tlačí boty. Naštěstí otevřeli obchody před Vánocemi tak jsme jeli a nakoupili,“ uvedla Kolcunová s tím, že pokud by se obchody neotevřely, tak to by pro ně byl velký problém oblečení koupit.