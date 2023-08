Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Železárny Hrádek jsou úžasnou filmovou lokací. Najdete tam výrobní haly, kde stále běží provoz, ale i různé nevyužívané prostory, jako jsou opuštěné zdravotnické středisko, knihovna, kanceláře a zasedací místnosti. Vše zachycuje jedinečnou atmosféru své doby,“ uvedla Radka Šámalová z Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje s tím, že věří, že toto místo zaujme i další filmaře.

Historie Železáren Hrádek sahá do roku 1900, kdy tamní hamr zakoupil podnikatel Rudolf L. Hudlický. Již v roce 1921 zahájil provoz v modernizované kujné huti a poté postupně stavěl další provozy - válcovnu, slévárnu šedé litiny. „Před vypuknutím 1. světové války začal s výstavbou siemens-martinské ocelárny, která byla propojena s válcovací tratí, kde se válcovaly velké profily. Později se sloučil se Škodovými závody v Plzni a areál se dále rozrůstal. Během 2. světové války chtělo Německo na polích od řeky směrem k Hrádku postavit další haly a měly se tu vyrábět ocelové trubky na dělové hlavně. Z toho ale sešlo, válka skončila. Po znárodnění patřily Železárny Hrádek do národního podniku Spojené ocelárny,“ řekl Deníku David Šmucr, ředitel divize 4 FERROMETU a.s., jež patří do holdingu Z-Group, který nyní železárny v Hrádku vlastní.

Doplnil, že další zásadní výstavba se v místě odehrála v 60. letech minulého století. „Tehdy byla zbudována elektroocelárna s třemi obloukovými pecemi, z nichž jsou tam dnes jen dvě a jedna byla nahrazena novou, modernější pecí, aby ocel byla čistější. V nové části se nachází i loupárna a válcovna trubek,“ zbilancoval Šmucr.

Po roce 2000 přišla restrukturalizace a některé budovy nebyly dál využívány. V roce 2001 byly zavřeny obě martinské pece, důvodem byly podle Šmucra vysoké ekologické požadavky, které nesplňovaly. Vyřazeny byly později i technologie všech tří válcoven. Tažírna sice zlikvidována není, ale nevyrábí se v ní. „Vyrábí elektroocelárna, běží i loupárna. Dále tu funguje tepelné zpracování, žíhání, šlechtění materiálů a podobně, o to je dnes zájem,“ informoval Šmucr. Uzavřené budovy čeká různý osud. „Bude to tak půl na půl. Některé budou opraveny a používány k pronájmu, například skladovací prostory a podobně, to jde o budovy spíše historické. Novější budovy, které nejsou využité, budou pravděpodobně zbourány a mohou být nahrazeny,“ uzavřel Šmucr.

Kde stojí: Hrádek u Rokycan

GPS lokace: 49.7180533N, 13.6424553E

Kdy a kým byl postaven: První budovy stavěl podnikatel Rudolf L. Hudlický už na samém počátku 20. století, další postupně přibývaly, a to i po znárodnění.

Kdy a jakou zažil největší slávu: V 80. letech a na počátku 90. let minulého století. V dobách, kdy fungovalo plánování Rady vzájemné hospodářské pomoci. Tehdy se tu vyrábělo 160 až 170 tisíc tun oceli ročně. Většinou šlo o specializované výrobky.

Odkdy a proč chátrá: Část objektů, zejména kancelářské budovy a podobně, byla uzavřena po roce 2000 po restrukturalizaci. Válcovna a některé další provozy se uzavíraly kolem roku 2014. Ne vše ale čeká nevratný osud, některé budovy budou opraveny.