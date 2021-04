„ Se zahrnutím připomínek a podnětů od starostů z Rokycanska a Plzně-severu, kde mají řeku na dohled,“ uvedl šéf krajského Sdružení místních samospráv Karel Ferschmann. S představitelem Němčovic zastává jeho kolega z Volduch Michal Černý pozici místopředsedy.

Oba komunální politici (a s nimi do sdružení zvolení funkcionáři ze Svojšína, Mladého Smolivce a Spáleného Poříčí) jednali včera s hejtmankou Ilonou Mauritzovou o záležitostech, které jsou ve vesničkách a větších aglomeracích odlišné. Jmenujme autobusovou dopravu či krajské dotace. „ Hodně prostoru jsme věnovali očkování spoluobčanů proti koronaviru. Hejtmanka přiznala, že přidělovat vakcíny praktikům tam, kde současně funguje očkovací centrum, je špatně. Distribuovat se bude zejména do venkovských ordinací. Do očkování se zapojilo 190 z 300 praktických lékařů,“ dodal Ferschmann.