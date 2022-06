V pondělí o tom informoval hejtman Rudolf Špoták s tím, že v místě jsou problémy s infrastrukturou, hlavně s vodou. Hejtman zároveň připustil, že je možné, že výstavba stanového městečka nebude vůbec zapotřebí. „Musíme zjišťovat, zda uprchlíci přišli z Ukrajiny, anebo z Maďarska. Bohužel Maďarsko příliš nespolupracuje a lustrace tak trvá tři až pět dní. Pokud by se nám podařilo lustraci zrychlit a uprchlíci by se nám nehromadili, stanové městečko bychom vůbec nepotřebovali,“ vysvětlil Špoták.

Pokud by ovšem romských běženců stále přibývalo a Nové Domky by se ukázaly jako nevhodné místo, kraj by hledal jinou lokalitu. Jaká přichází v úvahu, však hejtman nechtěl sdělit. „Určitě to ale nebude v Plzni,“ řekl Rudolf Špoták.

Hejtman zároveň uvedl, že devadesát procent romských uprchlíků z Ukrajiny si vyřídí vízum, převezme dávku 5000 korun a odjede zpět na Ukrajinu. Maďarští Romové na dávku nárok nemají, protože jsou ale občané Evropské unie, nemůže je Česká republika poslat zpět. Dočasné ubytování romským uprchlíkům poskytují podle hejtmana Plzeň, Rokycany a Domažlice.

„Pokud bychom zažívali nějaký nápor, dočasné ubytování jsou do 24 hodin schopna poskytnouti města Tachov a Klatovy,“ informoval Špoták na zasedání zastupitelstva. Zároveň upozornil na to, že nával uprchlíků může přijít už v průběhu června, protože primátor Prahy avizoval, že kvůli přetížení uzavře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v hlavním městě.

Kraj podle hejtmana rovněž vyčkává, jak dopadnou zápisy ukrajinských dětí do škol. Pokud by byly v některých regionech zjištěny nedostatečné kapacity, bude chtít kraj uprchlíky pozitivně motivovat, aby se odstěhovali do jiného města. Na dotaz opozičního zastupitele Richarda Piknera, zda kraj chystá strategii na zaměstnávání ukrajinských matek, Špoták odpověděl, že tento problém se musí řešit na vládní úrovni. „To je nad možnosti kraje,“ sdělil hejtman.