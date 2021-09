Mauritzová také poděkovala starostovi Milavčí Vojtěchu Weberovi a dobrovolným hasičům za to, že v tak závažné situaci dokázali zachovat chladnou hlavu a zdravý rozum. Kraj rovněž ocenil pět civilních občanů, kteří v loňském roce zachránili lidské životy. Ocenění si od hejtmanky převzali například manželé Bouzkovi z Plzně, kteří loni z Boleveckého rybníka vytáhli tonoucí ženu a dali ji první pomoc.

„V obou těchto případech byla překročena hranice, za kterou se povolání mění v poslání a běžné se stává mimořádným. Za to vy všichni zasloužíte naši velkou úctu,“ řekla hejtmanka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.