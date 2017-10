Kraj uvažuje o dotacích pro strážníky

Rokycansko – Desetileté výročí existence oslavila letos Obecní policie Strašice. Náklady na její chod jsou značné. Kraj slibuje dotace.

„Jde především o to, aby kraj podpořil bezpečnost v menších obcích, kde jsou ubytovaní cizinci,“ sdělil starosta Strašic Jiří Hahner. V roce 2006 jich například na okraji Brd bylo ubytovaných více než šest set. „V současné době jich je zde několik desítek. Sice zde cizí státní příslušníci nepáchají přílišnou trestnou činnost, ale pro místní občany by bylo rozhodně lepší, kdybychom mohli více hlídat určité lokality,“ konstatoval. „Letos jsme si připomněli deset let od zřízení obecní policie. Věříme, že Strašice budou i nadále klidnou obcí,“ uzavřel Hahner.

V nedávné době ale na Rokycansku klid nebyl. V květnu letošního roku skončila hádka dvou cizinců na ubytovně v Oseku pobodáním. Nejprve byl čin kvalifikovaný jako těžké ublížení na zdraví. O několik dnů později byl devětačtyřicetiletý Rumun obviněný ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu.

Téměř ve stejný den došlo v Hrádku k hromadné bitce. Popralo se zde několik cizinců, většinou Bulharů. Na místo vyjížděli záchranáři i policisté. Zraněni byli dva aktéři.