Devítiletku v Radnicích navštíví ve středu dopoledne olympionik Jiří Beran. Účastník nedávných her v Tokiu absolvuje s osazenstvem radnické školy trénink od 9.30 hodin a prostor pak bude vyhrazen dotazům o kariéře zkušeného šermíře nebo o atmosféře v Tokiu.

Aktivisté z Muzea na demarkační linii v Rokycanech se přesunou v sobotním dopoledni do Mokroušů na rozhranírokycanského okresu s Plzní-jihem. U památníku uspořádají 16. října od 10 hodin pietní akt k uctění památky majora in memoriam Jana Kudliče.

V úterý od 14 do 17 a ve čtvrtek 14. října od 9 do 15 hodin bude omezen chod některých agend v Informačním centru Rokycany na nádvoří radnice. Půjde o Plzeňskou kartu, ověřování dokumentů a službu Czech Point.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.