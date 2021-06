Rokycany obnoví vítání občánků

Rokycany – Dlouho bylo pozastavené i oficiální přivítání nedávno narozených obyvatel měst a vesnic. Rokycanští napravují dluh od středy 23. června. Ještě tento měsíc se pokračuje 30. 6. a další program je nabitý. Například v srpnu se čtyřmi termíny!

Ústní zkoušky v Jeřabince

Rokycany – Ode dneška do čtvrtka 24. června se budou potit žáci Střední školy Jeřabinová. Mají za sebou praktickou prověrku znalostí a nyní je čekají ústní zkoušky.

Švabín obsadí armádní tým

Zbiroh – Dnes a zítra, vždy od 13 do 23 hodin, bude ve výcvikovém areálu na Švabíně realizován výcvik složek armády ČR a záchranných složek. Součástí přípravy je i přílet vrtulníku, takže obyvatelé okolních domů musí počítat s hlukem po setmění.

Výkonný výbor OFS jednal včera

Rokycansko – Zejména přípravou nadcházející sezony, ale také stavem finančních prostředků nebo aktivitami v kategorii mládeže se zabývali v pondělním odpoledni členové výkonného výboru okresního fotbalového svazu. Kluby měly za úkol zaslat přihlášky do soutěží do 20. června a některé se rozmýšlely do posledního dne!

Hokejisté i krasobruslařky na ledě

Rokycany – Pobyt pod střechou zimního stadionu vyhovuje v parných dnech rokycanským hokejistům i krasobruslařkám. Od minulého týdne mají k dispozici led, když předtím jezdili do Třemošné, Plzně či Berouna. V neděli po 13 hodin válčí 4. třída a po ní i mladší žáci s Třemošnou!