V noci se řeka na pouhé tři centimetry přiblížila I. stupni povodňové aktivity (bdělost), začínající na 180 cm. A protože ani v pondělí ráno to nevypadalo o moc lépe (156 cm s téměř neznatelným poklesem na 148 cm po poledni), byl prám kvůli bezpečnosti pasažérů i převozníků nadále odstaven.

Výsadba stromů se blíží

Rokycansko – Grantový program Nadace partnerství, týkající se podzimní výsadby stromů, se v letošním roce rozšíří. Celkově na podporu dobrovolných sazečů poputuje 2,5 milionu korun. Zájemci mohou na své projekty získat od 10 do 60 tisíc korun, Nadace tak v sázení podpoří od 41 až do 250 komunit. Žádat lze do konce července na www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

Muzeum na čáře: o spojařích

Rokycany – Do konce července je v areálu Muzea na demarkační linii přístupná výstava Spojovací vojsko. Prostřednictvím textů, fotografií, trojrozměrných exponátů a plně vybaveného radiovozu seznamuje návštěvníky s důležitou rolí spojovací techniky v naší armádě. Expozice je díky podpoře ministerstva obrany a města Rokycany přístupná zdarma.

Cheznovičtí řeší dotaci pro hasiče

Cheznovice – Dnes od osmnácti hodin jednají zastupitelé obce. V přístavbě Lidového domu se budou věnovat hospodaření za první pololetí, výběrovému řízení na kanalizaci nebo komplexním pozemkovým úpravám. Ve scénáři nechybí ani odprodej lesní plochy či dotace pro výjezdovou jednotku hasičského sboru.