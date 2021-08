V sobotu 28. srpna mezi osmou a dvanáctou hodinou bude v nemocnici (4. patro) realizované očkování neregistrovaných klientů.

Ilustrační foto. | Foto: MSK

Očkování bude prováděno očkovací látkou od firmy Pfizer. Akce je určena jak pro dospělé (od 16 let), tak i mládeži od 12 do 15 let. Bude přítomen i pediatr. Mládež do 15 let musí být se zákonným zástupcem.