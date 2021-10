Rokycansko - Fotbaloví fanoušci jsou opět zváni do ochozů. Pokud chtějí podpořit dva nejvýše postavené týmy dospělých, musí se přesunout v sobotu do Plzně.

Nedělní zápasy o body odstartuje už v osm hodin pátá třída s Tachovem. Od 10.30 si to rokycanští junioři rozdají se Žebrákem a poté plocha patří zejména členům krasobruslařského klubu.

Rokycansko – K už zprovozněným moštárnám (Hrádek, Strašice, atd.) se zítra připojí Voldušští. Ve svém zařízení (směr Svojkovice) promění jablka v nápoj od 8 do 10 hodin. Podle zájmu jsou připraveni pokračovat i další soboty. Více informací zjistíte po telefonu (721 207 770).

Spolek skořických žen organizuje zítra od patnácti hodin populární drakiádu. Sraz malých i odrostlejších účastníků je na Hřímavce a jedinou komplikací by mohla být nepřízeň počasí. V tom případě bude termín pozměněný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.