Ve čtvrtek večer cestovali záchranáři na 49. kilometr dálnice D5. Poblíž Mýta jel osmasedmdesátiletý řidič s mercedesem a nevěnoval se plně řízení. Narazil přední částí vozidla do zadní části soupravy ve stejném jízdním pruhu.

U Mýta hořel mercedes | Foto: Deník/Václav Havránek

Po nárazu začalo osobní vozidlo hořet. Senior strhl řízení a narazil do pravých krajních svodidel, které v délce třinácti metrů poškodil. Poté vůz pokračoval v nekontrolované jízdě a opět narazil do svodidel. Zůstal stát v odstavném pruhu, a to ve směru jízdy na Prahu.