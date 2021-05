Talentové zkoušky v rokycanské umělecké škole se konají od 7. do 9. června. Vždy mezi 13. a 17. hodinou v sídle ZUŠ (proti nádraží).

Uchazeči budou přijímáni do čtyř studijních oborů: hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického. Hlásit se mohou děti, jimž ke 31. květnu bude alespoň pět let. Některá zaměření (balet, mažoretky) však vyžadují věkovou hranici minimálně osm let.