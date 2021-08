Stěhovala se však úřední deska odborů na radnici. Od včerejška je provizorně přemístěna do průchodu z ulice J. Knihy na radnici.

Hasiči likvidovali dotírající hmyz

Rokycansko – Zneškodněním obtížného hmyzu se v nedělním odpoledni zabývali profesionální hasiči z Rokycan. nejprve cestovali do Hrádku a pak do Oseku. Kromě toho směna HZS dokončila úklid komunikace po poražení mohutného stromu v ulici Josefa Knihy.

Zbiroh: okruh Karla IV.

Zbiroh – Noční prohlídky v areálu zbirožského zámku pokračují zítra od dvaceti hodin. Návštěvníci se tentokrát přenesou do dob, kdy vládla dynastie Lucemburků, a seznámí se s okolnostmi vazby jejích členů Karla IV., Jana Lucemburského a Zikmunda Lucemburského na Zbiroh. Během speciální prohlídky si hosté projdou původní gotické části hradu a nahlédnou do královských komnat středověkého paláce. Uvidí nejeden vzácný exponát z doby Lucemburků a celý okruh bude korunovat návštěva kaple, kterou využíval Karel IV. se svou manželkou Blankou z Valois k soukromým modlitbám. Z ochozu hlásné věže se závěrem naskytne překrásný výhled na krajinu někdejších královských hradů kolem Karlovy císařské cesty Via Carolina. Rezervace na emailu: info@zbiroh.com.

Očkování je zatím od 16 let

Rokycansko – Očkování proti covid-19 pokračuje bez časového omezení také v prostorách nemocnice nad Rokycany. Zatím od věkové hranice šestnácti let a počítá se s tím, že po ukončení provozu velkokapacitního centra v Plzni – Skvrňanech (má to být k 27. září) se očkování rozšíří i na děti od dvanácti let.

Táta dluží sedmdesát tisíc

Radnicko – Šestatřicetiletý muže z Radnicka má na triku trestný čin zanedbání povinné výživy. Od ledna 2019 má verdiktem soudu platit měsíčně na dceru dva tisíce korun a na syna tisíc korun. Ovšem zapomíná a dluh se nyní vyšplhal k 70 tisícům korun. Případem se zabývají příslušníci radnického oddělení.

Kompostéry: v Rumpoldu

Rokycany – Zahradní kompostéry si mohou registrovaní zájemci z Rokycan vyzvedávat ve sběrném dvoře v Jiráskově ulici 32 (sídlo společnosti Rumpold – R). Došlo však ke změně provozní doby: od pondělí do pátku mezi 8.30 a 16.30 hodin, v sobotu pak od 9 do 14 hodin. Kompostéry jsou zdarma, bude sepsaná smlouva o zápůjčce. (vh)