Komentář šéfredaktora Rokycanského deníku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Zítra v poledne se vydají zvony do Říma. Kvůli mohutné redukci letecké dopravy se téměř s nikým na obloze nesetkají a na zemi by je měli podle tradice nahradit křístáci. Kluci s řehtačkami, trakaři atd., kteří desítky let navozují atmosféru nadcházejících svátků.