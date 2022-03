Dopravci bijí na poplach. Rekordní zdražování paliv totiž žene mnohé z nich do krachu. Nepomohou jim ani opatření, která ve středu vyhlásila vláda, tedy zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a zrušení silniční daně pro osobní vozy a dodávky do 12 tun.

Milan Sadílek z plzeňské dopravní společnosti MS Cargo řekl, že vláda by měla situaci s drahými palivy rychle vyřešit. „Takovou situaci jsme ještě nezažili. Firmy, pro které jezdím, naštěstí zdražování pohonných hmot reflektují, nepůjde to ale do nekonečna,“ reagoval na dotaz Deníku Sadílek a dodal, že všechny, včetně konečných spotřebitelů, čeká výrazné zdražování.

Významný nárůst cen zboží a služeb potvrdil také Martin Felix ze sdružení dopravců ČESMAD Bohemia. „Vše, co je v obchodech, se sveze hned několikrát v kamionu. Doprava dříve nebo později rapidně zdraží a to se promítne úplně do všeho,“ předpovídá.

Podle Felixe jsou vyhlášená opatření nedostatečná a některým dopravcům od krachu nepomůžou. „Kamionů a autobusů, které mají více než 12 tun, se zrušení netýká. Než se zrušení biosložky promítne do paliv, potrvá to delší dobu. Stojíme ale také před otázkou, jestli se to vůbec projeví,“ okomentoval Martin Felix.

Dopravci jsou momentálně v tíživé situaci, ceny za cesty mají totiž v drtivé většině případů nasmlouvané dopředu. „To znamená, že na každé cestě, kterou odjedou, prodělávají. U větších firem jsou to miliony až desítky milionů korun měsíčně,“ vyčíslil Felix s tím, že pokud stát nepřijme účinnější opatření, je velice pravděpodobné, že situace do několika týdnů i dnů dožene mnoho firem do krachu. Podle něj by například pomohlo již diskutované snížení spotřební daně. „Nicméně dopravci budou s vládou ještě jednat. Situace je kritická,“ uzavřel.

Ekonom Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády informoval, že ceny i tempo zdražování jsou tak enormní, že to neodpovídá aktuálnímu stavu na trzích s ropou ani vývoji kurzu koruny k dolaru. „Zřejmě tedy dochází k tomu, že distributoři a čerpací stanice v ČR si neobjektivně navyšují marže, 'mastí si kapsu' pod vlivem momentální napjaté situace související s válkou na Ukrajině a jejími ekonomickými dopady, zejména v podobě růstu cen energií a obecné inflace,“ popsal.