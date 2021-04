Při vyhodnocení panovalo sice skutečné zimní počasí (sníh, vítr a občas se ozval bouřkový mrak), ale aktérům to nevadilo. Rozdávala se puzzle, pexesa, kalendáře, omalovánky, krabičky poslední záchrany a hlavně plyšáky. Z těch byla radost největší. „A děkujeme mamince Ireně Lisé, která nám je přinesla jako sponzorský dárek,“ připomněla Vasková.

Jen tak mimochodem. Skupina čítá k dnešku devatenáct oddílů. Nejen z Hrádku, ale také z Příkosic, Zbiroha, Hůrek, Plzně a jiných míst.

Hasiči jeli na Medový Újezd

K obci mezi Holoubkovem a Mýtem spěchali včera ráno profesionální hasiči z Rokycan. Zhruba v půl deváté řidička osobního vozu po přejetí horizontu nestačila zareagovat na stojící nákladní vozidlo, jehož řidič zastavil na zasněžené silnici pod horizontem ve svém směru jízdy. „Náraz do přední části kamionu odmrštil osobní vůz do příkopu,“ popsala průběh nehody mluvčí policie Dagmar Jiroušková. Devětadvacetiletá motoristka a dvě děti byly převezené do nemocnice v okresním městě. Dechové zkoušky vyloučily u obou řidičů přítomnost alkoholu.

Svojkovičtí využijí kontejner na směs

Od středy 7. do pátku 9. dubna je před železniční zastávkou a na návsi přistavený kontejner na směsný odpad. Obří nádobu využijí obyvatelé Svojkovic také od 14. do 16. dubna (na návsi a v lokalitě na Volduchy).

Drahoňův Újezd chystá čištění

Sobota 10. dubna je v obci za Zbirohem termínem důkladného úklidu. V rámci republikové akce se jí zúčastní nadšenci, kteří mají sraz v devět hodin na hřišti. Vybavením musí být pevná obuv a roušky. Rukavice i pytle na odpadky zajistí organizátoři, jejichž kontaktní osobou bude Václav Lisý!