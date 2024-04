Kříženec německého ovčáka Ben měl v životě smůlu. Původní majitel se o něj nestaral a pes skončil v útulku Zdeňka Srstky v Němčovicích na Rokycansku.

Kříženec německého ovčáka Ben v němčovickém útulku. | Video: Deník/Veronika krátká

Na novou šanci tam čeká už od října 2021. Benovi je sedm let, váží zhruba 32 kg.

„Ben je hodný pes, ale má radši ženy než muže. Zřejmě má špatné zkušenosti, když jde okolo něj muž, vyjíždí na něj. Je vhodný pro paní, která by mu poskytla zázemí v rodinném domku se zahradou. Mohl by z něj být dobrý hlídač. Je dost nedůvěřivý a déle mu trvá, než si na někoho zvykne. Nevadila by mu společnost fenky, psy a kočky nemusí,“ upozorňuje Benova ošetřovatelka Hana Smetanová.

Zdroj: Deník/Veronika krátká

Případní zájemci mohou navštívit Bena v němčovickém útulku každý den od 9 do 17 hodin. Bližší informace získají také na telefonním čísle 724 598 788.