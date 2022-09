ROKYCANY - Po bezmála dvouměsíční odstávce, využité k opravám a údržbě technologií, přivítá dnes krytý plavecký bazén na okraji Rokycan nedočkavé plavce. Tím vrcholí i sezona venkovního koupaliště, které je v provozu jen do neděle 4. září.

DAROVÁ - Unikátní zařízení, zajišťující pod Darovou přesun aut, kol nebo turistů přes Berounku, bude začátkem tohoto týdne uzavřené. Důvodem je v úterý 30. a ve středu 31. srpna údržba přívozu.

ROKYCANY - Čtyřiadvaceti podněty v oficiální části se zabývají dnes od 15 hodin zastupitelé okresního města. Sejdou se v Trianě na nádvoří radnice, kde se věnují finanční situaci s ohledem na inflaci i hospodaření Rokycan za první pololetí. Posoudí rovněž mimořádnou dotaci pro Oblastní charitu a obsáhlý je pak blok majetkových záležitostí. Ve scénáři nechybí ani příprava rekonstrukce areálu na Jižním předměstí.

Vojín Kouba unikal dětem na demarkační linii

HLOHOVICE - Zastupitelé obce na severu absolvují dnes od 18.30 závěrečné veřejné zasedání. V sídle úřadu posoudí finanční příspěvek na chod okresního sdružení hasičů, situaci ve sdružení Polygon (zabývá se odpadovým hospodářstvím) a budou informováni o auditu operace IROP. prostor je vyhrazen také pro diskusi.

ROKYCANSKO - Především na jihu okresu měli hasiči plné ruce práce při odstraňování následků pátečního přívalového deště. Zaměstnaly je však i jiné události.

Jednotka SDH Zbiroh ve stejný den asistovala u nehody v Kařezu a profesionálové z Rokycan museli před 22. hodinou do Čechovy ulice kvůli otevření bytu. Hned v sobotu ráno uklízeli následky havárie osobního vozu v části města Na Okrouhlici a vzápětí pomáhali obyvatelům Dělostřelecké ulice. Zbirožští si připsali večerní výjezd, a to k sousedům do Týčku.

PŘÍVĚTICE - Naposledy v sestavě čtyřletého období se dnes setkají zastupitelé Přívětic. Po diskusi o obecních vyhláškách následuje projekt dětského hřiště ve Sklené Huti, příprava komunálních voleb a hodnocení oslav 670 let Přívětic. Prostor dostanou i předsedové výborů.